البرلمان يوافق على تمويل صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنَّه بناء على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقع بتاريخ 4 مايو 2020، اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقًا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازي 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق.

وأضافت الحكومة أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذي يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي ويتمّ صرفه بشكل فوري دفعة واحدة، وبما يسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020.