مَن يجسد أدوارهن في المسلسل الجديد؟.. نجمات وقفن أمام أحمد زكي

بمجرد إعلان الفنان محمد رمضان، تجسّيده قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل لتقديمه في رمضان المقبل، يكتب له السيناريو والحوار السيناريست بشير الديك، سارع عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للسؤال عمن سيجسد أدوار النجمات اللائي قدم معهن "زكي" أشهر أفلامه.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، أبرز الفنانات اللتي شاركن أحمد زكي، عددًا من أعماله الفنية، وشكّل مع بعضهن ثنائيات ناجحة.

السندريلا

تعاونت السندريلا سعاد حسني، مع النجم الأسمر أحمد زكي، في عدد من الأعمال، وقدما سويًا مسلسل حكايات هو وهي، وتقاسما غناء تتر البداية، كما قدما سويًا، أفلام مثل "شفيقة ومتولي، الراعي والنساء، موعد على العشاء، والدرجة التالتة".

الشقراء

وقفت الفنانة رغدة، أمام أحمد زكي، في عدد من الأعمال الفنية، كان نتيجتها صداقة قوية حتى رحيل زكي عن عالمنا، ومن أشهر ما قدماه سويًا، "استاكوزا، كابوريا، الإمبراطور، وأبو الدهب".

نجمة مصر

تقاسمت نبيلة عبيد، والفنان أحمد زكي، بطولة عدد من الأفلام الناجحة، بينها "الراقصة والطبال، شادر السمك، والتخشيبة".

سيفا

وقفت الفنانة يسرا أمام أحمد زكي، في عدد من الأفلام، بينها "امرأة واحدة لا تكفي، الراعي والنساء، نزوة، البداية، ودرب الهوى".

الجميلة

عدد من الأفلام قدمتها ليلى علوي، أمام أحمد زكي، أشهرها "اضحك الصورة تطلع حلوة، الرجل الثالث، والمخطوفة".

السمراء

ظهرت الفنانة معالي زايد، مع الفنان أحمد زكي، في عدد من الأفلام، أشهرها "البيضة والحجر، وأبو الدهب".

الحلوة

تقاسمت الفنانة ميرفت أمين، مع أحمد زكي، أشهر أعماله، منها "زوجة رجل مهم، وأيام السادات".

آثار

وأمام أحمد زكي، قدمت الفنانة أثار الحكيم، عددا من الأعمال، بينها "الحب فوق هضبة الهرم، وأنا لا أكذب ولكني أتجمل".