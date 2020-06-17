رانيا محمود ياسين: أحمد زكي في مقام خالي.. ومحمد رمضان أفضل من يجسده

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنّ محمد رمضان أفضل من يجسد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي من خلال عمل فني.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على فيس بوك: "عايزة أقول حاجة بحكم معرفتي الشخصية بالراحل العظيم أحمد زكي اللي كان بمثابة خالي، محمد رمضان هو أفضل من يجسده".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان (الإمبراطور) لتقديمه في رمضان المقبل، ويكتب السيناريو والحوار السيناريست بشير الديك.

ونشر رمضان، مقطعا في أثناء تقليده لـ"زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلا: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمنى تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".