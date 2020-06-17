في اللابوريا وأنا الملك.. بلاي ليست لأغنيات أحمد زكي ومحمد رمضان

حالة من الجدل، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منذ إعلان الفنان محمد رمضان، تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في عمل درامي لعرضه في رمضان 2021، وتنوعت الآراء بين الإعجاب أو التخوف من الإقدام على هذا الأمر.

فيما يخص الغناء، أدى الفنان أحمد زكي، العديد من الأغنيات في أعماله الفنية، وهو ما يفعله الفنان محمد رمضان، ولكن مع الفرق، أنّ "رمضان" قدّم أغنيات سينجل بعيدًا عن أعماله على طريقة الفيديو كليب، فضلًا عن تقديم حفلات أسوة بالمطربين المحترفين.

"الوطن" تستعرض أبرز الأغنيات التي قدمها أحمد زكي، في أعماله الفنية، و الكليبات التي قدمها محمد رمضان.

أشهر أغنيات النجم الأسمر أحمد زكي

كابوريا

"أنا في اللابوريا"، شارك أحمد زكي بالغناء في فيلم كابوريا، إخراج خيري بشارة، بطولة رغدة، حسين الإمام، وسحر رامي.

استاكوزا

وفي فيلم استاكوزا، إخراج إيناس الدغيدي، شارك أحمد زكي بالغناء، أمام رغدة، حسين إمام، ممدوح وافي.

البيضة والحجر

قدم أحمد زكي، أكثر من أغنية في فيلم البيضة والحجر، إخراج علي عبدالخالق، بطولة معالي زايد، ممدوح وافي، أشهرها "الدربندوخ".

اثبت

في مسلسل حكايات هو وهي، شارك أحمد زكي، السندريلا سعاد حسني، غناء تتر بداية المسلسل، كما قدم أغنية "اثبت" بمفرده من كلمات صلاح جاهين، المسلسل من إخراج يحيى العلمي.

أشهر أغاني محمد رمضان

الملك

قدم محمد رمضان فيديو كليب لأغنية "أنا الملك"، ومن كلماتها "هما فين اللي قالوا مش هيوصل من زمان، هما فين اللي في بدايتي قفلوا كل البيبان".

مافيا

ومن أغنيات محمد رمضان، "مافيا"، ومن كلماتها "مبخافش من حد ولا عمري هكش، وأي حد هيواجهني هاخده وش، ما دام على حقي هاخد حقي آه معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش".

نمبر وان

وقدم محمد رمضان، من خلال فيديو كليب، أغنية نمبر وان، ومن كلماتها، "أنا في الساحة واقف لوحدي وانت وصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ظهري نمبر وان وانتوا عارفين".

إنساي

شارك محمد رمضان، المطرب المغربي سعد لمجرد، تقديم أغنية "إنساي"، من خلال فيديو كليب، والذي حقق وقتها مشاهدات عالية