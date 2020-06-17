البرلمان يوافق على فتح باب الوظائف للضرورة الحتمية بموافقة الرئيس

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وبلغت جملة استخدامات الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 2.297 تريليون جنيه.

ووافق البرلمان على إضافة مادة مٌقترحة لمشروع قانون ربط الموازنة من وزير المالية، يجيز في حالات الضرورة الحتمية، شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية، بعد طلب السلطة المختصة ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية.

وأجازت المادة، تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال الـ3 سنوات، على وظائف شاغرة وممولة من موازنة الجهات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، على أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.

وأشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على معايير الكفاءة والجدارة، لمن سيتم تعيينهم.

كما وافق البرلمان، على إضافة مادة أخرى مقترحة، من الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تسمح لوزير المالية بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من الاثار السلبية لتداعياتها وكذا تدبير المخصصات المالية لتمويل الاحتياجات، علي ألا يقل نسبة الفائض الأولي عن نصف في المائه من الناتج المحلي الإجمالي.