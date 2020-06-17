مصدر: التموين تدرس تطبيق خدمة توصيل البطاقات للمنازل

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس إمكانية إتاحة خدمة توصيل بطاقات التموين للمنازل للمواطنين، بشرط قيام المواطنين بخدمة استخراج بطاقة جديدة بشكل إليكتروني عبر موقع دعم مصر.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن الوزارة تجهز في الوقت الحالي للإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفعيل عدة خدمات إليكترونية للبطاقات عبر موقع دعم مصر منها استخراج بطاقة جديدة وتغيير محل الإقامة، فضلا عن استمرار الخدمات السارية في الوقت الحالى مثل بدل الفاقد والتالف، مع دراسة إمكانية توصيل البطاقات للمنازل فور صدورها بإبرام اتفاقية مع إحدى شركات الشحن، أو إمكانية الاتفاق مع هيئة البريد المصري على غرار ما يقدمه البريد من خدمات تتعلق بتوصيل رخص القيادة ورخص السيارات للمنازل.

ويمكن لمستخدم موقع دعم مصر في الوقت الحالي، أن يستفيد من الخدمات المقدمة والتي يعد أبرزها تقييم عمل المخابز، وكتابة أي شكاوي يتعرض لها أثناء صرف الخبز، بالإضافة للاستعلام عن أقرب المكاتب التموينية في محيط سكنه.

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