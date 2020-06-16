أيمن حسام: سنوزع كمامات على بطاقات التموين بسعر أقل بكتير من السوق

قال الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، إن التعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرًا مهمًا جدًا، والدولة تعمل على تأمين المواطن، ولا بد من أن تتخذ الدولة كل الإجراءات الاحترازية لمساعدة المواطن على هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، عبر شاشة "الحياة": "لدينا أكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة بطاقات التموين، من سكر وزيت وصلصة وكل السلع، والكمامة ستكون إحدى السلع التي سيحصل عليها المواطن بالبطاقة".

وتابع: "تم إعداد المواصفات من قبل وزارة الصحة والصناعة وهي مواصفات عالمية للكمامة القماش التي ستوزع، والكمامة الطبية هناك نوعان منها زرقاء خفيفة لا يجوز استخدامها 4 ساعات، والثانية لا تستخدم أكثر من 8 ساعات".

وأردف: "الكمامة القماش يوصى بها عالميا، وتراقب عليها وزارة الصحة، وهو أهم شيء أن نضمن مطابقتها للمواصفات العالمية، وهدف الكمامة أن يستخدمها المواطن أكثر من مرة، ونتفاوض مع الهيئة المصرية للشراء الموحد حتى تكون الأسعار أقل ما يمكن، ومش هنكسب فيها وستباع للمواطن مجانا، وسعر الكمامة هتكون أقل بكتير من سعر الكمامة المثيل لها في السوق".