"الدور الراقبي" محور جلسة اعتذار "عجينة".. وعبد العال: الانتخابات قربت

ألزم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب إلهامى عجينة عضو المجلس، بتقديم اعتذار واضح لأطباء مستشفى شربين العام، وذلك تقديرا للجهود التى يقدمها أبطال الجيش الأبيض فى ظل جائحة كورونا.

وقال النائب إلهامى عجينة: أنا لم أخطئ فى حق هولاء الأطباء، ولكننى أتقدم باعتذاري للأطباء فى ظل الجهود التى يبذلونها فى ظل جائحة فيروس كورونا، ويأتى ذلك فى الوقت الذى صوت فيه البرلمان برفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

وشهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، نقاشا بين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والنائب المشكو فى حقه إلهامى عجينة حول أحقية النائب فى استخدام أدواته الرقابية.

كانت البداية حينما منح "عبد العال" المستشار نبيل الجمل مقرر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الكلمة لعرض التقرير بشكل موجز قائلا: ياريت ننجز فى العرض، لأن عجينة عايز تقرير يتعمل فيه مجلد. وأكد التقريرالذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكافة العاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدرون دورهم وتضحياتهم.

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا: إن الموضوع جاء فى توقيت حساس وعلينا جميعا أن نحنو على الأطباء فى ظل الظروف التى يواجههونها بسبب جائحة فيروس كورونا. ووجه "عبد العال" كلامه للنائب إلهامى عجينة قائلا بغضب: كونك تدخل لهذا المستشفى وبهذه الطريقة ..لا، وأنا بقولك أنا عندى الملف كامل".

ورد النائب إلهامى عجينة: "أنا لم أذهب لاستخدام حقي الرقابي فى هذا المستشفى ولكن ذهبت لمواطن استغاث بى، وكنا في رمضان وقبل الفطار و"الرجل" استغاث بي، لو كانت نيتي استخدام أدواتى الرقابية، لأخذت لجنة، خصوصا وأن مستشفيات مصر كلها تقدر تطلع فيها مخالفات كتير".

وعاود "عيجنة" قائلا: "التسجيل والفيديو اللي اتنشر أتحدى إنه فى لفظ خارج موجه للأطباء، وعموما كلنا بشر ولو أخطات مفيش مشكلة أنى أعتذر، خصوصا وأنا عائلتى بها أطباء كثر، والإعلام استغل الموضوع جيدا، وزج بى فى الأمر".

وقال: "أنا أولكم فى الدفاع عن جيش مصر الأبيض، وبعض الأطباء اتصلوا بى فى وقت الحظر بعد أن قبض عليهم على الطريق الإقليمى الدولى، وبالفعل تواصلت مع القيادات بالداخلية وقاموا بحل الموضوع، ولاسيما أن هولاء الأطباء لم يكونوا عائدين من عملهم".

ووجه "عجينة" الشكر لوزير الداخلية على كفاءة رجاله "هما كمان جيش أبيض ماهى الشرطة بتلبس أبيض"، لافتا إلى أنه يحترم الجميع، "بخاصة وأن جدى كان نقيبا للأطباء، وأقسم بالله إنى اتظلمت فى هذا الموضوع، والحمد لله إنى مظلوم ولست ظالما".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "فى اتنين نواب من الدقهلية لسان حالهم بيقول غير كده، مش من حق كما ذكرت أنك تدخل تفتش فى المستشفى، لأن هناك آليات يستخدمها النائب فى ممارسة أدواته الرقابية، ومن بينها الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطه. أيضا مسألة التصوير، أمرها غريب، و لو كنت أمام المحقق لسألك عن مسألة التصوير". وطالب "عبد العال" النائب إلهامى عجينة بالاعتذار.

وتقدم عجينة، باعتذار إلى جموع الأطباء، مضيفا: "الأطباء أهلنا وإخواتنا، وأسرتي تضم الكثير من الأطباء، فكيف أسيء إليها، بل أؤكد احترام الجيش الأبيض وأطباء مصر.. وفي يوم من الأيام سأجلس تحت يد أحد الأطباء".

وعاود "عبد العال "قائلا: "الانتخابات على الأبواب، وعايز أقولك على حاجة، فى حاجات لو اتكررت تستغل ضدك".

وتعود وقائع الأزمة إلى تقديم إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.