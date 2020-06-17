تنسيقية الأحزاب: التبرع بالدم ضرورة ملحة وينقذ حياة وأرواح الكثير

قالت سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التبرع بالدم، شكل من أشكال العمل الإغاثي، الذي يعد ضرورة ملحة وينقذ حياة وأرواح الكثير من المواطنين، موجهة رسالة للجميع، بأنه "مفيش أي داعي للقلق من مسألة التبرع بالدم"، لأننا نستطيع النزول للسوبر ماركت، والإمساك بالأشياء التي يكون بها ميكروبات، ويتم نقله بسهولة لنا، ومن المؤكد عند الذهاب لمراكز التبرع بالدم، تكون نسبة الوقاية والحماية بها عالية جدا، بالنسبة للمعتادين على نقل الدم بصورة مستمرة بصفة دورية.

وأضافت سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن نقل الدم صحي جدا، لأنه يجدد الدورة الدموية، لافتة إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وتعمل تنسيقية شباب الأحزاب، في حملة منهجية، ونتبع خطة للأمام، وكان هدفنا عمل حملة للتبرع بالبلازما، لكن وزارة الصحة سباقة بالخير دائما، وأعلنت عن حملة للتبرع لعلاج مرضى كورونا.

وتابعت، أننا نتواجد في 19 محافظة بالتعاون مع كل الأحزاب المشاركة في التنسيقية ومن ضمن الفعاليات، حث المواطنين على التبرع بالبلازما والدم، كدعم لوزارة الصحة، وهذا يحتاج الوعي لدى المواطنين لأن غياب الوعي دائما يكون منفذ أهل الشر، لعقول الناس وتخويفهم، ولا داعي للخوف من التحرك لمراكز نقل الدم، لأنها مؤمنة بشكل كبير.

واستكملت، أن الآلية المقترحة مع وزارة الصحة، أن يكون هناك سيارات في الشوارع للتبرع بالدم، لأن الضغط على المنشآت والفرق الطبية كبير، فيجب توافر حلول بديلة مثل السيارات التي تجوب المحافظات، وفي الشوارع للتبرع.