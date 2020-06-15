تنسيقية شباب الأحزاب تقدم تبرعات من المستلزمات الطبية للدقهلية

استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مستوى الجمهورية، اليوم طاهر أبو زيد المنسق العام لتنسيقية الأحزاب والسياسيين بمحافظة الدقهلية، ووفد اللجنة المرافق له من ممثلى الأحزاب الأعضاء.

وقال الشيخ، إن تنسيقية الأحزاب تستهدف تنسيق الجهود بين الأحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الأزمات مشيرا إلى العمل بالتنسيقية يستهدف الصالح العام وصالح المواطنين.

وأضاف الشيخ، في تصريح صحفي، أن التنسيقية ساهمت اليوم بكميات من الكلور والمطهرات وما يصل إلى 4000 كمامة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى كميات من المطبوعات التى تستهدف نشر الوعى مشيرا إلى أن المحافظ وجه بتسليمهم على الفور لمديرية الصحة بالدقهلية.

وتأتى هذه الزيارة فى اطار المبادرة التى اطلقتها تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين بالجمهورية تحت شعار " الوعى أمان" لدعم ومساندة أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظات.