فيديو.. تنديد دولي بجرائم مرتزقة أردوغان في ليبيا

ساد استنكار وغضب عربي ودولي بسبب جرائم ميليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا في ليبيا، حيث مارست تلك الميليشيات مئات الجرائم المرتكبة تصل للإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن الميليشيات الموالية لتركيا عذبت المدنيين ونفذت إعدامات ميدانية كما اعتقلت واقتحمت للمنازل ونهب محتوياتها وأحرقتها وسلبت الأملاك العامة والخاصة وخربت المنشآت، في الوقت الذي دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حكومة الوفاق لفتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة ونزوح نحو 16 ألف مدني بسبب هجمات الميليشيات.

وأعرب سفير ألمانيا وأميركا في ليبيا عن الصدمة إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في ترهونة عقب دخول الميليشيات الموالية لتركيا كما دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف بعد الكشف عن مقابر جماعية نفذتها المليشيات الإرهابية ودعت فرنسا حلف الناتو للتحرك بشأن دور تركيا وسياسة أنقرة العدوانية في ليبيا ومنطقة المتوسط.