فايز السراج يسلم ثروات البلاد للأتراك.. إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا

أجرى وفد تركي رسمي رفيع المستوي، يضم كلاً من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين آخرين، زيارة رسمية، اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقى الوفد بأعضاء حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، واتفق الطرفان خلال اللقاء علي إنشاء قاعدتين عسكريتين بليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلى صعيد آخر؛ حددت مؤسسة البترول التركية (TPAO) سبعة مناطق مرخصة ضمن نطاق الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية لأنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات البحث ستجرى في غضون 3-4 أشهر، وسيتم تحديد الموقع بعد تقييم البيانات الواردة من تلك المناطق، مؤكدة أن القيام بتلك الزيارة خلال هذه الفترة يحمل أهمية كبيرة لقطاع الطاقة.