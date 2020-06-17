إيطاليا تسجل 43 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

سجلت إيطاليا، اليوم، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على أساس يومي، حيث تم رصد 43 حالة جديدة مقابل 34 في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43 حالة، وبلغ 34448 شخصا منذ 21 فبراير، فيما ارتفع عدد المصابين مقارنة بيوم أمس الثلاثاء 210، حيث سجلت السلطات 329 حالة إصابة، علما بأن إجمالي من أصابهم مرض "كوفيد 19" بلغ 327828 حالة.

وأشارت هيئة الدفاع المدني، إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 179455، موضحة أن 23925 مصابا بـ"كوفيد 19" يتلقون العلاج في المستشفيات، مقابل 24569.

وتابعت الهيئة قائلة، إن 163 شخصا متواجدون في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

فرنسا تسجل 28 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب الإصابة به في الدولة إلى 29575 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنها سجلت أيضا 458 حالة اصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة انخفض كذلك إلى 772 مريضا مقارنة مع 820 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الفرنسية، أن المستشفيات سجلت 116 حالة دخول جديدة لمرضى للعلاج من الاصابة بكورونا المستجد في حين خضع 14 مريضا جديدا للعلاج في وحدات العناية المركزة.