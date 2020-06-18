مصطفى محرم عن أحمد زكي: ليس أسطورة ولا يستحق تحويل حياته لمسلسل

استنكر الكاتب مصطفى محرم، تحويل حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى مسلسل تليفزيوني، يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل، حيث يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، قائلًا: "حياة أحمد زكي لا تستحق تحويلها إلى عمل درامي".

وقال "محرم" في تصريحات لـ"الوطن"، إن الكاتب بشير الديك لم يكن صديقًا لـ"زكي" كما يزعم البعض، مضيفًا: "أنا صديق أحمد زكي، وأنا من صنعت منه نجمًا سينمائيًا، ومنحته فرصة في فيلم الطبال، رغم اعتراض المنتج والمخرج عليه، وعلى هيئته، ووقفت لهم حتى يحصل على الفرصة، وكذلك فيلم الراقصة والطبال، وغيرها من الأفلام".

ووصف تحويل حياة أحمد زكي إلى مسلسل، بقوله: "حالة من الاستعراض والإفلاس"، لافتًا إلى أن محمد رمضان لا يصلح لتجسيد حياته، فالأمر ليس مقتصرًا على لون البشرة فحسب.

وأشار إلى أن أحمد زكي، لم يكن حالة أسطورية، مثل زكي رستم ومحمود مرسي، ولم يكن النجم السينمائي الأول بين أبناء جيله، قائلًا: "لما كان بيبقى عندنا فيلم، بنعرضه الأول على عادل إمام، ولو اعتذر بنعرضه على محمود عبدالعزيز، ولو اعتذر نعرضه على أحمد زكي".

وكان الكاتب والسياريست بشير الديك، أكد أنه تعاقد على كتابة مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، الذي سيُعرض في شهر رمضان لعام 2021، وسيتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال بشير الديك، لـ"الوطن"، إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل ستدور أحداثه في مرحلة تاريخية جيدة، بها شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.

وأعلن الفنان محمد رمضان، قبل قليل، عن تعاونه مع المؤلف بشير الديك، في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه مع حسام شوقي المشرف على الدراما داخل شركة سيرجي، وبشير الديك، معلقا عليها بقوله: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)"، متابعًا: "ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود".