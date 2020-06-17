شهيرة لـ "الوطن": موهبة محمد رمضان تؤهله لتجسيد أحمد زكي

لعبت الفنانة الكبيرة شهيرة دوراً بارزاً في حياة الفنان الراحل أحمد زكي الفنية، وتحديداً في مرحلة البدايات التي انتقل خلالها من الشرقية إلي القاهرة في رحلة البحث عن الذات، وظل الأخير مديناً لها بهذا الدور حتي الرمق الأخير من حياته، حيث كانت الفنانة واحدة من المقربين منه داخل الوسط الفني، وظلت مرافقة له إلى أن فاضت روحه إلي بارئها داخل إحدى مستشفيات القاهرة عام 2005.

ومع إعلان الفنان محمد رمضان عن تجسيد قصة حياة أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل، تواصلت "الوطن" مع الفنانة شهيرة لمعرفة رأيها في هذا المشروع، حيث أبدت اطمئنانها لإسناد مسئولية الكتابة إلى السيناريست الكبير بشير الديك، لأنه سيعي جيداً المناطق التي يمكن التعرض إليها فنياً في حياة الفنان الراحل.

وأضافت: أري أن محمد رمضان فنان موهوب للغاية، ويمكنه تجسيد شخصية أحمد زكي بغض النظر عن اختلاف ملامحهما، لأن المهم هو استحضار روحه وشخصيته بالمذاكرة ومشاهدة أعماله، لأن جزئية الملامح ليست ضرورية لعدم تطابق ملامح الأشخاص في واقع الحياة العادية.

وبسؤالها عن إمكانية تقديم معلومات تخص حياة الفنان الراحل بحكم أنها كانت من المقربين منه، ردت قائلة: لا أمانع مدهم بمعلومات عامة وليست شخصية عن أحمد زكي، لأنه كان لا يحب إطلاع أحد علي تفاصيل حياته الشخصية، التي لم يكن يعلم أحد عنها سوي أصدقائه المقربين، الذين يعدون علي أصابع اليد الواحدة، علماً بأن هؤلاء لا يعرفون كل شيء عن حياة زكي، الذي كان يحتفظ بعدد من أسراره لنفسه فقط.