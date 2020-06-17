مختار نوح: أحمد مكي كتب الإعلان الدستوري الشهير لـ"مرسي" بخط يده

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المستشار أحمد مكي، كان نجما لامعا لأحد مؤتمرات العدالة والتنمية في عام 1986، التي تمت ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تقديمه كأحد الشباب المدافعين عن القانون.

وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه بعد مرور الأيام، وجد تنظيم الإخوان في مكي ضالتهم، وقاموا بالتعاون معه، حتى نسي ما كان يدعوا به في مؤتمر العدالة عام 1986، ضد ما يقوم به الرئيس مبارك مثل منع استمرار الاعتقال وإرجاء الأحكام العرفية: "كانت مطالبات بسيطة مقابل ما قام به في الإعلان الدستوري في حكم الإخوان".

وأوضح أنه هو من كتب الإعلان الدستوري، وتم الاعتداء على القضاء بيده، وأعطى لرئيس الجمهورية حينها سلطات جبارة في القضاء: "ميقدرش يقول دلوقتي أنه أجرم، ومش كل واحد بيملك شجاعة إعلان الخطأ".

وأكد أنه شارك كذلك في عزل النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، بخلاف مواقف عده له قام بها، بتوفير جو ملائم للتزوير والتلاعب في أوراق الناخبين، وكذا قام بكتابه الإعلان الدستوري بيده وأهانه، مشيرا إلى أن ظهوره على فضائية الجزيرة، قام خلال تلك المقابلة، بالتأكيد عما حدث في فترة حكم مرسي، ولم يعترف بخطأه، والأفضل له أن يستمر وهو يمر حاليا بضعف بشري لا يتخيله إنسان.

وتابع: "هو ميقدرش ميظهرش، وزيه زي أبوتريكة، اللي فقد 80% من محبيه، وهؤلاء يريدون تقديم شئ لمن يمولونه ويقوموا في ذلك الإطار بتمجيد دولة قطر، وأنا بعذرهم لضعفهم الإنساني، وحتى وائل غنيم في رجوعه جاء أشجع منهم".