بعد نجاح "وأنت معايا" مع تامر حسني.. أغاني قدمها الشاب خالد في مصر

منذ أيام تم طرح فيديو كليب أغنية "وأنت معايا" للفنان تامر حسني بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد، وتجاوزت الأغنية الـ4 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام عبر قناة تامر حسني بموقع "يوتيوب".

وأغنية "وأنت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي والفيديو كليب من إخراج سعيد الماروق.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها الشاب خالد أغنية مع مطربين مصريين فقد قدم من قبل العديد من الأغنيات مع كبار المطربين وقد حققت نجاحا كبيرا.

قلبي - 1999

شارك الشاب خالد الفنان عمرو دياب بغناء أغنية "قلبي" والتي صدرت في 1999 بألبوم "قمرين"، وقد حققت نجاحا كبيرا، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر مجدي النجار وألحان شريف تاج والشاب خالد والتوزيع الموسيقي فريد عوامر.

حفل مع الكينج - 2009

قدم الشاب خالد حفل غنائي مع الكينج محمد منير عام 2009 بأكاديمية أخبار اليوم وقد حقق نجاحا كبيرا فقد تجاوز حضور الحفل ما يتجاوز الـ120 ألف شخص من جمهور "منير" والشاب خالد.

وخلال الحفل قدما بعض الأغنيات سويا، فشارك "منير" الشاب خالد غناء "عبد القادر" بأغنية "سو يا سو" فيما قدما أيضا أغنية "شمندورة".