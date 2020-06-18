حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يشتهر مواليد برج الدلو يتغير مزاجهم سريعًا، الأمر الذي يجعل علاقتهم تتوتر بالمحيطين بهم، كما أنهم عنيدون لا يستطيعون الاعتراف بالخطأ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض في جدال يؤدي لصدام، وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.