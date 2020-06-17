نوح: أبو تريكة "لاجيء" يعاني "ضعف نفسي" ويعيش بأمل استمرار أموال قطر

شن مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هجومًا حادًا على محمد أبوتريكة، بعد تدوينته الأخيرة في ذكرى وفاة المعزول محمد مرسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "أبو تريكة معذور لضعفه وشهوته، ولازم يقدم حاجة قصاد الحماية التي هو فيها الآن".

وأضاف: "كل دول لاجئين عايشين على أمل استمرار قوة تركيا وأموال قطر، وهذا الأمل يتلاءم مع ضعفهم النفسي.. أبو تريكة لا يملك شجاعة الاعتذار.. ووائل غنيم كان شجاعًا أكثر منه".