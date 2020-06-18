أمريكا: غضب في "فرجينيا" و"ترامب" يبدأ إصلاح الشرطة

وقّع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لإصلاح الشرطة، متعهداً بأن يعبد الطريق أمام الالتزام بـ«أعلى المعايير المهنية»، وأوضح «ترامب» خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، أن بلاده ستعزز المعايير والقواعد فى الشرطة حتى تكون ذات مواصفات عالية. وقال عمدة نيويورك، بيل دى بلازيو، أمس الأول، إن سياسة جديدة فُرضت تشترط على عناصر شرطة المدينة نشر جميع تسجيلات الكاميرات المثبتة على ستراتهم لعمليات إطلاق النار والوقائع التى تنطوى على استخدام القوة، وتؤدى إلى الإصابة أو الوفاة، واصفاً الإجراء الجديد بأنه «خطوة على طريق إصلاح الشرطة».

وفى ولاية فرجينيا، أسقط متظاهرون، مساء أمس الأول، تمثالاً جديداً يرمز لمرحلة العبودية، وذكرت وسائل الإعلام أن محتجين شاركوا فى مسيرة تحت الأمطار، وأسقطوا «نصب هوتيزر» المقام بالقرب من متنزه مونرو بجامعة «فيرجينيا كومنولث»، مستخدمين حبلاً لإسقاطه من قاعدته. وظل التمثال «الذى شوه بالطلاء» على الأرض طوال الليل، وفقاً لمقطع مصور نشرته صحيفة «ريتشموند تايمز ديسباتش».

ويعد هذا التمثال النصب الرابع الذى يسقطه المتظاهرون فى ولاية فرجينيا منذ اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة جورج فلويد، حيث تم إسقاط تماثيل الرئيس جيفرسون ديفيس، والجنرال ويليامز كارتر ويكهام، وكريستوفر كولومبوس، خلال الأسابيع الأخيرة. وطالبت أسرة الأمريكى من أصول أفريقية، ريتشارد بروكس، بالعدالة وإجراء تغيير جذرى فى العمل الشرطى بعد أن قتله رجل شرطة بمدينة أتلانتا بالرصاص فى ظهره، كما دعا رئيس بلدية المدينة إلى تغيير فى قوة الشرطة، وأعلن مكتب الطبيب الشرعى بمقاطعة فولتون أن موت «بروكس» جريمة قتل، حسب «سى إن إن». وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، أمس الأول، رداً على خطط «ترامب» لخفض القوات الأمريكية بألمانيا، إن «الأمن ليس سلعة للاتجار».