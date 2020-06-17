هاني رسلان: انهيار سد النهضة سيحدث إبادة شاملة بالسودان

علق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أزمة سد النهضة، موضحًا أن الموقف الإثيوبي لم يتغير، ويحمل سوء نية وخداع ومناورات صغيرة، ما أدى لفشل جولات التفاوض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن الموقف السوداني شهد تغيرًا، وأصبح قريبًا ومتفهمًا للموقف المصري، ووفاقًا في كثير من وجهات النظر.

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي، وجه بضرورة تصرف إثيوبيا بمسئولياتها، وشدد على ضرورة الوصول لحل عادل قبل ملء السد.

وذكر أن مصر تعاملت بـ"صبر طويل"، وتقدم شكوى إلى مجلس الأمن، حال فشل جولات التفاوض، مضيفًا أن الصراع ليس في صالح الدول الثلاث، والموقف الإثيوبي غير عقلاني.

وتابع: "لو انهار سد النهضة، سيتسبب في إبادة شاملة وسيغرق كل المدن السودانية، خطر كبير على السودان".