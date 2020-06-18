تيام قمر لـ"خالد سرحان": "حبيبي اللى اتشرفت إنى اشتغلت معاه"

نشر الفنان تيام قمر، صورة تجمعه بالفنان خالد سرحان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عليها قائلاً: "حبيبي اللي اتشرفت إني اشتغلت معاه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان تيام قمر، كانت خلال مسلسل "خيانة عهد"، خلال شهر رمضان الماضي، مع الفنانة يسرا والمخرج سامح عبدالعزيز .

والمسلسل تدور قصته حول شخصية "عهد" سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.