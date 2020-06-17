خبراء: سد النهضة سيؤدي إلى عطش وغرق السودان ويجب الاستعداد لكارثة انهياره

استعرضت قناة "EXTRA NEWS"، الأضرار البالغة لسد النهضة الإثيوبي، التي ستلحق بالسودان في حالة انهيار السد، وذلك في تقرير لها.

وأطلق عددًا من الخبراء تحذيرات من الأضرار التي ستلحق بالسودان، في حالة انهيار السد، وعدم إجراء إثيوبيا للدارسات اللازمة، لمعرفة الأضرار الناتجة جراء الانهيار، رغم وعودها بذلك، وعدم وجود بحيرات لتصريفها المياه الزائدة الناتجة عن الانهيار.

وطالب الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي والعضو المستقيل من اللجنة الرسمية السودانية حول سد النهضة، الحكومة السودانية بوضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع كارثة انهياره، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى غرق وعطش السودان.

وذكر التقرير، أن الضرر قائم على السودان نتيجة السد لتأثيره البالغ على أمنها القومي، يجب أن يأخذ الجانب السوداني في الاعتبار المشروعات التنموية وتطوير القطاع الزراعي التي تعتمد على مياه النيل .

وأوضح التقرير، أن ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار من السودان تغيير المناخ بها بما لا يوفر الكميات المطلوبة من الأمطار، وتحويل نظام الري بالنيل الأزرق لري بالرفع لانخفاض منسوبه وهو نظام عالي التكلفة مع نقص الكهرباء والمواد البترولية.

وأشار التقرير، أن حجز الطمي أمام السد وحرمان أراضي السودان من المغذي الطبيعي لأراضيها، كما أن السودان تحتاج كمية كبيرة من السماد وستتجه للاستيراد لأن التصنيع يتطلب كهرباء أكبر

وأوضح التقرير، أن السد قد يوقف صناعة الطوب الأحمر وزيادة النحر في النيل الأزرق مما يعرض الجسور والمنشآت المائية للخطر، وكذلك تحلل الغابات الشجرية في المياه بما يؤثر على الثروة السمكية بسبب غمرها من بحيرة سد النهضة، وفي حالة انهيار سد النهضة وهو احتمال قائم ستختفي معه كل السدود المدن والقرى السودانية.

وأشار التقرير، إلى احتمالية قضاء سد النهضة على أماكن الطمي الخصبة في السودان، كما أن الخبراء أكدوا أن السد سيقلل من الفيضان الموسمي، وتأثر الزراعات الموسمية على ضفاف النيل التي ستغزوها الرمال.