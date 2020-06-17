إزالة 27 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٢٧ حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء بالمخالفة بمساحة ١٤٨٠م٢ بالإضافة إلى تلقى ٨طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة ١٥٤٧ م٢ وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

حيث تضمنت هذه الحملة التى جاءت استكمالاً للجهود التى تبذلها المحافظة للتصدى لتلك المخالفات، إزالة ٣ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بالأعصر بمدينة دمياط على مساحة ٨٤ م٢ و كذلك إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ٨٥ م٢ و١٠ حالات بناء بالمخالفة بمساحة ٦٥٨ م٢ بالإضافة إلى تلقى ٨ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء لمساحات قدرها ١٥٤٧ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور، وإزالة ١٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بمساحة ٦٥٣ م٢ بمدينة عزبة البرج ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء تلك الجهود ٦٥٩ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف و كذا تلقى عدد ٧٦ طلب تصالح فى مخالفات البناء.