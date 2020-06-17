552 حاوية مكافئة إجمالي حركة الصادر بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة بضائع عامة و7 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4031 طن علف بنجر و4600 طن يوريا كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1218 طن حديد و12401 طن خرده و9231 طن ذرة و2000 طن زيت طعام و 6000 طن سكر.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة ) وخضروات ( بطاطس و فاصوليا و ورق عنب و بامية و خرشوف و طماطم و ملوخية و خضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز و برسيم و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و السعودية و هولندا و أمريكا و فرنسا و ألمانيا و سنغافورة و سريلانكا و أندونيسيا و هونج كونج و بريطانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 238 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1438 حاوية مكافئة .

فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35808 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88832 طنا .كما غادر 2219 شاحنة منها 1000 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55000 من البضائع العامة.