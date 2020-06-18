أحلام تنفي تصالحها مع أصالة

نفت المطربة أحلام، تصالحها مع المطربة أصالة، بعد تهنئتها بمناسبة صدور كليبها الجديد "جيتني مكسور".

ونشر أحد المواقع الخليجية خبر مفاده أن أحلام بادرت بعمل "لايك"، على أحد مقاطع الفيديو الذي نشرته أصالة عبر إنستجرام، على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما.

وأضاف الخبر أن البعض رأى أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتني مسكور"، فهل تعود المياه إلى مجاريها؟

لترد أحلام، "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرا".

وبدأت قصة خلاف أحلام وأصالة، عندما تمنت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها لا تحمل لها أى كره، لتشيد أحلام بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائما أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة، وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب، والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

و ردت أصالة قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وبعد رد أصالة، حذفت أحلام البوست، وأعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.