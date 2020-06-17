المنشآت السياحية عن المطاعم والكافيهات: "الوضع سيئ الناس مش لاقية تاكل"

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة مرحبة بعوده السياحة، ومن المفترض فتح المطاعم في المقام الأول، قبل فتح السياحة مرة أخرى: "الناس مش لاقيه تاكل، والوضع سيئ جدا".

وأضاف "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أن المطاعم العاملة بنظام الدليفري، يمثلون 10% من المطاعم والكافيهات، و90% منهم مغلقين بدون أي دخل، حتى تدخل رئيس الوزراء، بتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز.

وأوضح أنه سيتم متابعة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارات المعنية، من خلال متابعة مستمرة ويومية، على الأماكن السياحية التي ستستقبل السائحين.

وأكد أنه يجب أن يعتاد المصرييون على ثقافة التباعد الاجتماعي في المطاعم والكافيهات قبيل فتح المجال السياحي أمام السائحين الأجانب.