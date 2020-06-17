قنبلة موقوتة.. أستاذ موارد مائية يكشف أثر سد النهضة على السودان

تحدث الدكتور صفوت عبد الدايم، أستاذ الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، عن الأخطار المتوقعة على السودان من بناء سد النهضة الإثيوبي، فذكر أن أول تقرير صدر من اللجنة الثلاثية الدولية التي قيمت دراسات سد النهضة، قالت هذه الدراسات إن أمان السد غير موجود بتاتًا، ولم يتم إدراج أي عوامل أمان أثناء بناء السد، وبالتالي أصبح قنبلة موقوته.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن مشروعات السدود الكبرى التي تُخزن كميات المياه الضخمة إذا كانت غير مدروسة جيدًا ستؤدي إلى كوارث، وهناك أمثلة كثيرة من ذلك حدثت في دول العالم سواء دول أوروبية أو آسيوية أو أمريكية، فسمعنا خلال فترة قصيرة عن انهيار سدود في أمريكا ولكن كانت صغيرة بالنسبة لسد النهضة.

وأشار أستاذ الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، إلى أن هناك تخزينا غير مبرر من إثيوبيا للمياه، الذي يزيد بشكل كبير عن احتياجاتهم لتوليد الكهرباء، فكافة الدراسات الدولية أكدت أن كفاءة السد في توليد الكهرباء ستكون منخفضة بالنسبة للمغالاة في إنشائه، كما أن مرور المياه الطبيعية من خلال النيل الأزرق لمصر والسودان أسست على مدى التاريخ حقوقا وأسست ممارسات وأسست تنمية ومجتمعات على نظام معين لمرور المياه للبلدين.

وتابع: "لما تيجي تبني مثل هذا السد بحجمة الكبير ده يُعد تغير لكل قواعد الطبيعة للتخزين، هيكون عليها تأثير على المياه المستلزمة لسدود السودان وهي قدراتها ضعيفة، فيه مجموعة من الآثار السلبية على السودان التي لا تغفل عن زملائنا وخبراء المياه في السودان والحكومة السودانية، سواء آثار اقتصادية أو ليها جوانب اجتماعية وجوانب بيئية ثم خطر المدمر إذا لا قدر لله إذا حدث انهيار السد، لا يعلم مداها إلا الله".