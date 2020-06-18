ولي عهد أبوظبي وملك الأردن يبحثان هاتفيا علاقات البلدين

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، خلال اتصال هاتفي، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها، وتنميتها على المستويات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن بن زايد، إحاطة الملك عبدالله الثاني بشأن هذه التطورات، معربا عن قلق دولة الإمارات الشديد تجاه الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

"بن زايد" يقدر دور الأردن التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية

وأكد ولي عهد أبو ظبي، تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، مقدرا دوره التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية بكل ما تمثله من أهمية للعرب كافة.

وقال بن زايد، إن دولة الإمارات تقف مع المملكة الأردنية الشقيقة وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة، مؤكدا أهمية التواصل الأخوي والتنسيق المستمر لما فيه خير البلدين والأمة العربية جمعاء.