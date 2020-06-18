نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل أسامة هيكل في شؤون النقابة

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه يرفض تدخل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في شؤون النقابة.

وقال سعدة في بيان منذ قليل: فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية، يأتيني من وزير الدولة للإعلام بدون سند قانوني، يطلب مني بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم.

وتابع نقيب الإعلاميين: هذا خطأ فادح وأمر غير قانوني، حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة، فهي جهة مستقلة، بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء، هذا بالإضافة إلى اللغة غير اللائقة، التي تحدث بها الوزير في خطابه، وما دفعني للرد عليه بكل احترام، هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته.

وهذا نص خطاب وزير الدولة للإعلام:

وهذا رد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة: