الإعلاميين: منح تصاريح وعضويات جديدة منها 3 مذيعات موقوفات بالنهار

قالت نقابة الإعلاميين، إن لجنتا التصاريح والقيد، عقدت اجتماعا لها الاثنين، بمقر النقابة، وقررت الموافقة على منح عضويات جديدة وتصاريح لمزاولة المهنة، لمن استوفى الشروط.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد، وحددت من ينطبق عليه شروط القيد، كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد من من تم اعتمادهم من قبل، وذهبوا الى النقابة، لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأضاف سعدة في بيان له، أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة، للعديد ممن استوفوا الشروط، منهم ثلاثة مذيعات بقناة النهار من الخمسة الذين أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا في حقهم بمنعهم من الظهور لمدة عام، أو لحين توفيق أوضاعهم بنقابة الإعلاميين، وهن: "دعاء فاروق، وعلا شوشة، وريم البارودي"، كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط المشهد الإعلامي، وأهاب نقيب الاعلاميين، بجميع ممارسي النشاط الإعلامي، سرعة التوجه الى مقر النقابة، لتقنيين أوضاعهم وفقا للقانون.

من جانبه قال محجوب سعدة، عضو لجنة القيد، أن اللجنة مستمرة في فرز أوراق المتقدمين وتطبيق القانون والحفاظ على الدوره المستندية لأوراق المتقدم.

بينما قال خالد فتوح، عضو لجنة القيد، إن اللجنة تستقبل يوميا، الزملاء لتجديد عضوياتهم، بالإضافة إلى ما يتم اعتماده من عضويات جديدة.