نقيب الإعلاميين: هالة فهمي وبوسي الطيار تقدمتا بطلبات للحصول على تصريح

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن كلًا من هالة فهمي وبوسي الطيار، المذيعتان بقناة "النهار"، قدمتا أوراق للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وذلك بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع 5 مذيعات بالقناة من الظهور لمدة عام، أو لحين توفيق أوضاعهن.

وأشار سعدة في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن الخمس مذيعات تقدمن بأوراقهن، ومُنحت ثلاث منهن تصريح مزاولة المهنة، وهن دعاء فاروق، وعلا شوشه، وريم البارودي، بينما تبين أن أوراق كل من هالة فهمي وبوسي الطيار غير مستوفاة.

وكانت نقابة الإعلاميين قد قالت في وقت سابق، إن لجنتا التصاريح والقيد عقدت اجتماعًا لها الاثنين الماضي بمقر النقابة، وقررت الموافقة على منح عضويات جديدة وتصاريح لمزاولة المهنة لمن استوفى الشروط.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد، وحددت من ينطبق عليه الشروط، ومنحت بطاقات العضوية لعدد من من تم اعتمادهم من قبل، وذهبوا إلى النقابة لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأكد نقيب الإعلاميين ان التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي، وأهاب بجميع ممارسي النشاط الاعلامي سرعة التوجه الى مقر النقابة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.