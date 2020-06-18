أطباء الأسنان تخصص يومين لتسليم بطاقات العضوية لدفعة 2018

أعلن الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور محمد بدوى، بدء تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2018، المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، ممن تقدموا بأوراقهم كاملة، وترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة، حتى تاریخ 5 مايو 2020.

وأكد بدوي في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لنقابة أطباء الأسنان، أنه سيتم تسليم بطاقات العضوية لهم، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا من كل أسبوع بمقر النقابة، بعد حلف القسم، مشيرا إلى أنه لن يتم التسليم بأي يوم آخر.

وأوضح أنه بالنسبة للمتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان، فيتم متابعة النقابة طرفهم، لاستلام بطاقات العضوية.