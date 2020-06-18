طبيب: "ديكساميثازون" يستخدم لمرضى العناية المركزة ولا يصلح للجميع

علق الدكتور شريف حلمي زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، على استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج فيروس كورونا في بريطانيا.

وقال حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن دواء ديكساميثازون، موجود منذ سنة 57، ومعروف ويستخدم في لندن منذ عام 1960، ويستخدم لحالات الالتهاب الرئوي الشديد.

وأكد حلمي، أن الدواء معترف به وحقق نتائج وأن النتائج اللي ظهرت تؤكد أن هناك فرق كبير بين استخدامه وعدم استخدامه.

وحذر حلمي، من استخدام هذا الدواء بدون إشراف طبي كامل، نظرًا للأثار الجانبية للدواء، مشددًا على أن أدوية الكرتيزون، يجب استخدامها لفترة قصيرة، وتحت الرعاية الطبية، لأنها تسبب هشاشة العظام وقرحة المعدة، مشددًا على أنه في بريطانيا لا يستطيع أي مواطن شراء دواء إلا بروشتة طبيب.

وأكد حلمي أن عقار "ديكساميثازون" لا يستخدم لكل مرضى كورونا ولكن للمرضى الموجودين في العنايات المركزة والموجودين على أجهزة التنفس الصناعي مشيرًا أنه دواء رخيص وموجود في جميع أنحاء العالم.