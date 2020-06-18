صاحب مبادرة دفن موتى كورونا بالأقصر: راعي كنيسة تبرع بشراء أدوات وقائية

تحدث علي عبود، صاحب مبادرة دفن المتوفى بكورونا في الأقصر، عن دفن أب مسيحي بمقابر الكنيسة، قائلا: إن لديه فريق مسيحي وآخر مسلم، وفريق نسائي، ويعملوا بشكل جيد، مضيفا "روحنا المقابر وأقاموا صلاة دينية، وحملنا الصندوق مع أبناء المتوفى، وتم دفنه، ودخل ابنه معه إلى المقبرة أثناء الدفن، وكانت لافتة إيجابية بأنه أول ابن يدخل المقبرة لدفن والده المتوفى، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن في العادي في القرى، أن نذهب خلال دفن الأقباط، وتقديم واجب العزاء لهم، مؤكدا أنه بصحبه الفريق المتواجد معه قاموا بتغسيل وتكفين حالات كثيرة، وراعي الكنيسة في إسنا، تبرع بمبلغ 500 جنيه، لشراء الأدوات الوقائية للفريق".