"داخل السيارة".. أسعار مسحة فيروس كورونا في المستشفي الميداني بعين شمس

للتخفيف عن المواطنين، وللعمل على التشخيص المبكر لكل الحالات، لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة، أعلنت الدولة، توافر نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، بنظام "درايف ثرو"، أو إجراء التحليل داخل السيارة.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي خطوات حجز تحليل درايف ثروDARIVE THROUGH، وأسعار المسحات في التقرير التالي:

خطوات عمل تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو" Drive Through

الخدمة متاحة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6:30 مساءً,

يتم الحجز عن طريق تطبيق الموجود على الهاتف الذكي، أو الاتصال على الأرقام الأتية

للتواصل الاتصال على الرقم 0105093341 أو 01050493340

يدخل الشخص لتلقي الخدمة وهو داخل السيارة، مع العلم إن الدخول بأولوية الحضور.

يتم تعقيم السيارة، ثم التوجه للشباك لسحب العينة.

تظهر النتيجة خلال 24 ساعة من المعامل المرجعية يتم ارسال النتائج على تطبيق الواتساب في اليوم التالي لسحب العينة أو يمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة والموقع.

أسعار تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو" Drive Through

تحليل COVID-19 PCR بسعر 2000 جنيهًا.

أجسام مضادة سريع 450 جنيهًا.

وأعلنت إحدى الشركات الخاصة، إطلاق أحدث خدماتها المميزة لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم خدمة الـ"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات، وتتم المسحة في حرم المستشفي الميداني لجامعة عين شمس.