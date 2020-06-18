الصدقات في زمن كورونا.. 4 أفكار لمساعدة الفقراء والمتضررين من الفيروس

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، بسبب فيروس كورونا المستجد، أصبحنا بحاجة إلى التكاتف، والدعم المجتمعي من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين، من انتشار هذا المرض.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي بعض الأفكار التي قد تساعد في مساعدة المحتاجين والمتضررين، أو "الصدقات في زمن كورونا".

بيت الزكاة

بيت الزكاة المصري مؤسسة تحت إشراف لمشيخة الأزهر، ويمكن التبرع لها على رقم حساب 8888، أما الصدقات فعلى حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.

بنك الطعام

يمكن التبرع لبنك الطعام، الذي يسعي لتوفير مليون وجبة للمصريين خلال شهر رمضان الكريم، على حساب 888777 الموحد في كل البنوك المصرية.

التبرع لمبادرة أهالينا

أطلق مجلس الوزراء مبادرة أهالينا التي تتم من خلال الشراكة المجتمعية تحت اسم "إيد مع إيد تساعد" بهدف جمع مليار جنيه مصري لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يمكن للمواطنين التبرع لمبادرة أهالينا من خلال الدخول على الموقع من هنـــــا.

بعد الدخول على الموقع سيتمكن الجميع سواء أفراد شركات من التبرع، حيث يتم ادخال قيمة التبرع ثم الضغط على زر (تبرع الآن).

ينتقل الشخص إلى نافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، واختيار ما بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر.

ويمكن التبرع من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أي شبكة محمول، سعر الرسالة 5 جنيهات.

انضم لمجموعة المتطوعين

بسبب إصابة أعداد كبيرة بفيروس كورونا، وانعزالهم منزليًا، فأنهم في أمس الحاجة إلى الدعم، يمكن التطوع لشراء احتياجات المرضي من الطعام أو المنتجات المنزلية، خاصة لكبار السن.

كما يمكن أن تقوم بدعم الأشخاص الذين يشعرون بالخوف من انتشار فيروس كورونا، ويمكن أن تبدأ بمجموعة من الجيران أو الأصدقاء، أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أو تويتر.