المصريون العائدون من ليبيا يغادرون السلوم في طريقهم لمسقط رأسهم

غادر منفذ السلوم البري منذ قليل، 23 مصريا بعد عودتهم من ليبيا، في طريقهم للعودة إلى مسقط رأسهم في بني سويف، وجار تأمين الأتوبيس الذي ينقلهم من خلال الأجهزة الأمنية، حتى خروجهم من نطاق محافظة مطروح.

كان منفذ السلوم البرى، أمس، شهد وصول المصريين المحتجزين فى ليبيا، وذلك بعد تدخل الأجهزة الأمنية، وكان فى استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجميعهم من محافظة بنى سويف.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود كبيرة من الصقور المصرية فى إعادة المصريين، بالتعاون مع حكومة الوفاق الليبية، التى تمكنت من ضبط الميليشيات التى كانت محتجزاهم.

وأضاف أن المصريين العائدين 23 فردا من محافظة بني سويف، وهم فى حوزة الأجهزة المصرية، وتم إعادتهم من مسافة 1000 كيلو من ليبيا، بتأمين من داخل ليبيا، من مدينة ترهونة الليبية، ونقلهم منها إلى مدينة إجدابيا، وأقاموا ليلة أمس الأربعاء فى ليبيا، وأستأنفوا صباح الأربعاء العودة والسفر تجاه الحدود المصرية، ومنها إلى مدينة طبرق الليبية ومنها إلى مدينة مساعد ومنها إلى منفذ السلوم البرى.

وأكد أن هناك متابعة مع الأجهزة لحظة بلحظة من إعادتهم وحتى خلال مبيتهم فى ليبيا ليلة فى منطقة "بن جواد" وحتى وصلوهم وإستقبالهم بخير.