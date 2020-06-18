من 11 مساء لـ 3 صباحا.. رحلة العائدين من ليبيا منذ وصولهم مطروح حتى مغادرتها

وصل المصريون الـ23 العائدين من ليبيا، إلى منفذ السلوم البري، ما يقرب من الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء، واستقبلهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والأجهزة الأمنية المعنية.

وبقى العائدون في مطروح عدة ساعات، حتى خروجهم من المنفذ، عقب حفل الاستقبال لهم، والاطمئنان من السلطات المصرية، والاطمئنان عليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم، مع استضافتهم لتناول العشاء، بتجهيزات من السلطات المصرية بمنفذ السلوم.

وتحرك الأتوبيس الذي يستقلونه من السلوم، وتوجه إلى مطروح، وغادروا المحافظة الساعة الثالثة صباحا، فى ظل تشديدات أمنية، وتأمين للأتوبيس حتى الخروج من نطاق مطروح، إلى الطريق الصحراوي المؤدي إلى القاهرة.

ومن المقرر وصولهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة بنى سويف، حوالى الساعة 10 صباحا، ويكون فى استقبالهم أسرهم والأجهزة المعنية.

كان المصريون العائدون، محتجزين فى ليبيا من جانب ميليشيات مسلحة، وعقب بث فيديو لهم على مواقع التواصل الإجتماعى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة أزمات لحل المشكلة، بعضوية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأجهزة الأمنية المعنية.

وفي أقل من 72 ساعة، تم تحرير المصريون من ليبيا، بالتعاون مع حكومة الوفاق والجيش الليبى، وتسلمتهم الأجهزة فى ليبيا، بالتنسيق مع الأجهزة المصرية، منذ 24 ساعة، طبقا لتصريحات محافظ مطروح، من مدينة ترهونة، وقاموا بالمبيت فى ليبيا ليلة بصحبة الأجهزة المصرية، واستكملوا مسيرة عودتهم 1000 كيلو من ترهونة الليبية، حتى منفذ السلوم البرى المصرى، مؤكدين أن مكانهم فى مصر، ولن يغادروها للخارج مرة أخرى، وأن تراب الوطن أفضل من الغربة.