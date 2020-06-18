محافظ مطروح عن عودة المصريين المحتجزين: كل السيناريوهات كانت متاحة

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن بسلام، موضحًا أن مصر دائما ما تُحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، وتعمل على صون كرامتهم، وتوجه رسالة لأي جهة تُسول لها نفسها أن تدوس على طرف كرامة أي مصري في الخارج، فكانت كل الخيارات متاحة، من أجل إعادة أبنائنا سالمين من ليبيا.

وأضاف "شعيب"، خلال تصريحاته للتلفزيون المصري، أن الدولة المصرية تُحافظ على أبنائها حتى في خارج حدودها، "لو شغال في بلده هيبقى مؤمن وهنخاف عليه، أدي اللي بنشوفه من الهجرة غير الشرعية ونتائجها، الشغل هنا مفتوح، والمشاريع مفتوحة"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها.

وأكد محافظ مطروح، أن توجيهات السيسي للجهات المعنية، كانت سرعة حل الأزمة، وعودة أولادنا محررين، ونفك أسرهم، وكانت كل الخيارات متاحة، "الخيار اللي اخترناه وهو خيار الدبلوماسية كان أول خيار، بالتنسيق مع حكومة الوفاق والجيش الليبي، والحمد لله بفضل الأجهزة المعنية، قامت بالدور ده على أكمل وجه، وده نتيجته أن ولادنا في وسطينا بأمن وأمان، تحيا مصر، ويحيا الرئيس والأجهزة، الأجهزة لم تجفن لها جفن، إلا لما تصون كرامة المصري".