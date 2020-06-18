"الوطن" داخل قرية "كوم الرمل" مسقط رأس المصريين العائدين من ليبيا

رصدت عدسة "الوطن"، حالة من الهدوء في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل قرية كوم الرمل القبلي بمركز سمسطا غرب محافظة بني سويف، مسقط رأس الـ23 مصريا العائدين من دولة ليبيا.

وقال محمد جمال، أحد أهالي القرية، إن أغلب الأهالي، شاهدوا عودة أبنائهم عبر قنوات التلفاز المصرية، وتأكدوا أن أبنائهم دخلوا الأراضي المصرية وخلدوا إلى النوم، انتظارا لعودتهم إلى القرية، خلال الساعات المقبلة".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.