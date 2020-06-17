غلق 15 منشأة طبية خاصة لعدم الترخيص في بني سويف

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم، 15 منشآة طبية خاصة، ما بين 10 معامل تحاليل، و4 عيادات خاصة باطباء، ومركز للعلاج الطبيعي.

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف بإشراف الدكتور بسام رونز مدير الادارة وفقا لتعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة على 30 منشآة طبية خاصة ومركزين للآشعة، لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك وفقا لخطة يتابعها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الاقليم.

وأسفرت الحملة عن غلق 10 معامل تحاليل، و4 عيادات خاصة باطباء، ومركز للعلاج الطبيعي، وذلك لعدم الترخيص.كما تابعت الحملة تطبيق معايير مكافحة العدوى، حيث تم رصد عدد من السلبيات وتم اتخاذ اللازم حيالها.

شارك في الحملة كلا من : الأطباء أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر، وعبد الله الدكش، ورجب فتح الباب.