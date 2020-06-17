محافظ بني سويف يعتمد درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بــ250 درجة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2020/2021 بمجموع "250 "درجة لطلبة الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم عن تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذي بلغ 16 ألف و553 طالبا وطالبة ، وإجمالي عدد الفصول 320 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 51 طالبا وطالبة في الفصل الواحد.