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محمود مسلم

وفاة صيدلي في بني سويف بفيروس كورونا

كتب:

عمرو رجب
05:56 م | الأربعاء 17 يونيو 2020
الدكتور ياسر شلبي أمين نقابة الصيادلة ببني سويف

الدكتور ياسر شلبي أمين نقابة الصيادلة ببني سويف

أعلنت نقابة صيادلة بني سويف، اليوم، وفاة أحد أعضائها، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، "بخالص الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة الصيادلة وفاة الدكتور عبد الله فايد أثر إصابته بفيروس كورونا".

من جانبه، قال الدكتور ياسر شلبي، أمين عام نقابة الصيادلة في بني سويف، إن "الزميل أصيب أثناء عمله في صيدليته الخاصة، وعقب ذلك توجه إلى المستشفى وخضع للعلاج بها لمدة يوم قبل أن يلقى ربه".

وأضاف "ننعني أنفسنا وأسرة الزميل ونحتسبه شهيدا عند الله".