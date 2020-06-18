مصطفى الفقي: مؤتمر محمد مرسي بشأن سد النهضة جعلنا أضحوكة العالم

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن مصر لم تتخذ أي خطوة جادة في ملف سد النهضة، سوى بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، كما أن إثيوبيا لا تريد الاعتراف بحصص ثابتة للدول المختلفة في مياه النهر، ولا تريد الاعتراف بأي من الاتفاقيات وتعتبرها اتفاقيات لا تلزمها، وتريد أن تخرج من ميثاق الحقوق التاريخية لمياه الأنهار الدولية، فيما هو متعارف عليه.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن إثيوبيا استغلت الاجتماع الخاص بمناقشة سد النهضة الذي عقده محمد مرسي العياط، مع قياداته على الهواء مباشرة، الاستغلال الأمثل لإظهار الجانب المصري، غير جاد في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن هذا الاجتماع جعل مصر أضحوكة العالم فيما يتعلق بتلك الأزمة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن السودان يعلم أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه نهر النيل، ولذلك فأن وزير الري السوداني، يحذر بأن مياه نهر النيل ليست محل جدل، ولا يمكن إنكار الثوابت، التي يدور حولها كل الحوارات والنقاشات.