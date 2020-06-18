مصطفى الفقي: حديث إثيوبيا عن الحرب في أزمة سد النهضة غير مسؤول

استنكر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والمفكر السياسي، تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن الحرب مع مصر على خلفية أزمة سد النهضة، موضحًا أن هذه التصريحات غير مسؤولة، ولا يمكن أن تصدر من شخص مسؤول ورجال دولة، مصر مازالت متمسكة بالإجراءات السلمية، كون هناك عدة وسائل يتم اتباعها في الحصول على الحق بالوسائل السلمية الدبلوماسية، وهي المفاوضات والوساطة والتحكيم.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، عبر سكايب، أن الحرب لا يكون فيها طرف رابح في أزمة سد النهضة، والخيارات السياسية البديلة أمام مصر لمواجهة تعنت إثيوبيا، هي اللجوء لمجلس الأمن، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي استغل فترة المفاوضات لصالحه، لإتمام بناء السد، وأراد مد تلك الفترة لملأه.

وعن إمكانية نشوب حرب بسبب سد النهضة، أكد المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الحرب مغامرة أليمة ومحزنة، متسائلًا: "كيف تحارب بلد وبينكما نهر مشترك، وسيفتح الباب أمام صراع سيستمر للأبد".