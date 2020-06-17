تماثل 12 حالة للشفاء من كورونا في أسوان

تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان، 12 حالة جديدة، تقرر خروجهم اليوم من مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولي بطريق السادات بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء مقسمين كالتالي 8 من مستشفى أسوان التخصصي و4 حالات من نزل الشباب بطريق السادات بأسوان.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 13 مستشفى أخرى متفرقة بمراكز المحافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.