استشاري أمراض صدر لطلاب الثانوية: مش أي شوية سخونية تبقى كورونا

نصح الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالتعليمات وارتداء الكمامة بطريقة صحيحة بعد غسل اليدين، وشرائها من مكان موثوق به مثل الصيدليات، وتبديلها حين تكون رطبة، كما طالبهم بأن يكون هناك مسافة بين الطلاب، وحذّرهم من التجمعات للمراجعة قبل دخول الامتحانات.

وأضاف "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ هناك أعراض للإنفلونزا تتشابه مع فيروس كورونا، وإذا ظهرت فيجب أن نتعامل معها في البداية على أنّها أعراض للإنفلونزا خاصة مع التغييرات الجوية التي نشهدها حاليا: "مش أي شوية سخونية أو التهاب في الحلق نشك على طول إنها كورونا".

وأضاف أنّه إذا شعر الشخص بالأعراض لمخالطته مريضا بالفيروس، فمن المحتمل بشكل كبير أنّه مصاب، وعند شعوره بالسخونية يمكنه تناول مشتقات دواء "باراسيتامول"، وإذا لم تنخفض الحرارة في ظرف يومين وصاحبتها أعراض أخرى، فعليه التوجه للطبيب.

ونصح المواطنين بالكشف سريعا عند شعورهم بضيق في التنفس وعدم انتظارهم، خاصة أنّ وزارة الصحة وفرت أكثر من 300 مكان للكشف وعلاج مرضى كورونا على مستوى الجمهورية، أو الاتصال بـ105 أو استخدام تطبيق "صحة مصر" لمعرفة قرب مكان للكشف.