محافظ جنوب سيناء يوجه بتركيب مظلات لاستقبال طلاب الثانوية العامة

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو المقبل أول بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات لتلقى الشكاوى وتذليل العقبات.

وأكد المحافظ على إجراءات تأمين وحماية الطلاب والمراقبين واللجان خلال امتحانات الثانوية العامة، ووجه بالبدء في تركيب سبع كبائن تعقيم أمام مدخل كل لجنة ومدرسة لتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان، وتجهيز اللجان وتعقيمها على أعلى مستوى، وإقامة مظلات لانتظار الطلاب، وتوزيع مياه معدنية على الطلاب والملاحظين .

وتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب والملاحظين، وقياس درجة حرارتهم، مع توافر ممرضة داخل كل لجنة، واسعاف مجهز على أعلى مستوى خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد.

وطالب رؤساء المدن بالبدء في توفير جميع احتياجات لجان امتحانات الثانوية العامة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية بالمحافظة، مع منع تكدس أولياء الأمور حول اللجان.