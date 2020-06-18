توزيع 33 كابينة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية بالأقصر

استلمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، عدد 33 من كبائن التعقيم وذلك استعداداً لامتحانات الثانوية العامة.

وقال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إنه من المقرر أن يتم توزيعهم على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن يتم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكبينة لمديرية التربية والتعليم، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020.

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.